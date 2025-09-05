Slušaj vest

Srpski reprezentativac Filip Kostić izneo je očekivanja pred meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Rige u Letoniji (subota, 15.00).

Krilni fudbaler se posle kraćeg odsustva vratio u nacionalni tim.

1/9 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi - konferencija za medije pred mečeve sa Letonijom i Engleskom Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

- Jako sam srećan što sam ponovo sa reprezentacijom. Očekuje nas jako teška i zahtevna utakmica protiv reprezentacije koja ima isto broj bodova kao i mi. Spremamo se maksimalno od prvog dana, to treba da pokažemo na terenu. Idemo korak po korak, moramo da pokažemo respekt protiv svakog protivnika. Raspoloženje je odlično- rekao je Kostić u uvodnoj reči.

Selektor Letonije dolazi iz Italije gde Kostić trenutno nastupa, te je upoznat sa onim što može da očekuje od baltičke selekcije na terenu.

- Trener je Italijan, očekujem ih u niskom bloku. Moramo biti strpljivi, neće biti lako. Pa da posle razmišljamo o Engleskoj, koja je takođe bitna kao i svaka druga utakmica - dodao je Kostić.

Na kraju je upitan da li prati mečeve naših košarkaša, koji su takođe u Rigi.

- Pratim svaku utakmicu kao i uvek. Nadam se da će ponovo obradovati naciju. Očekujemo puno od njih, ali moramo da se skoncentrišemo na nas i ono što nas očekuje. Naravno da je to velika motivacija za nas, igramo pre njih sutra. Nadam se da ćemo pobediti i poslati im poruku da navijamo za njih i da se nadamo da će stići do finala - zaključio je Kostić.

