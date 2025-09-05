Slušaj vest

Fudbalski klub Zenit rešio je da smanji broj inostranih igrača koji čine skoro polovinu ekipe.

Među onima koji bi uskoro mogli da napuste klub je i bivši defanzivac Crvene zvezde Strahinja Eraković, kao i još jedan bivši prvotimac kluba sa Marakane Vanja Drkušić

Strahinja Eraković, Zenit Foto: www.fc-zenit.ru

Kako tvrdi ruski mediji ova dvojica fudbalera će se naći na transfer listi i Zenit će se potruditi da što pre dobiju angažman u nekom drugom klubu.

Eraković je u Zenitu od 2023. godine, kada je stigao iz Crvene zvezde u transferu vrednom osam miliona evra. Odigrao je 74 utakmice, gde je upisao šest asistencija, ali nije postigao nijedan gol. Osvojio je jednu titulu, Kup i Superkup Rusije.

Crvenu zvezdu je nedavno napustio Veljko Milosavljevič potpisavši za Bornmut u rekordnom transferu srpskog šampiona u visini od 15 miliona evra.

Možda bi upravo Eraković mogao da uskoči u kopačke Milosavljevića i odmeni ga na Marakani, ali to je samo pretpostavka, jer konkretnog kontakta oko povratka Erakovića u Beograd - nema.

