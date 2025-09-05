Slušaj vest

Fudbaler Milana Ismael Benaser igraće do kraja sezone na pozajmici u zagrebačkom Dinamu, saopštio je italijanski tim."Milan objavljuje da je privremeno ustupio, uz opciju za otkup ugovora, Ismaela Benasera Dinamu iz Zagreba", naveo je klub iz Lombardije u saopštenju.

Ovaj 27-godišnji defanzivni vezni igrač od januara je igrao na pozajmici u Marseju. Za francuski klub je prošle sezone odigrao 12 utakmica, bez gola.

U dosadašnjoj karijeri Benaser je nastupao i za Arsenal i Empoli, a u Milanu je od 2019. godine.

Sa italijanskim klubom je pre tri godine osvojio titulu u Seriji A, ali od tada dobija značajno manju minutažu, a prošle sezone je upisao šest nastupa za prvi tim Milana.

Zagrebački Dinamo je sezonu u hrvatskom prvenstvu počeo sa 13 bodova iz pet utakmica, a nastupaće i u ligaškoj fazi Lige Evropa.

Prvi meč u Ligi Evropa Dinamo igra 24. septembra na svom stadionu protiv Fenerbahčea.