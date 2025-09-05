Slušaj vest

Crvena zvezda će šestog novembra dočekati Lil u okviru grupne faze Lige Evrope.

Kako je Lil objavio, Itan Mbape, brat Kilijana Mbapea, oporavio se od povrede i biće spreman za predstojeće izazove - uključujući i duel na stadionu Rajko Mitić protiv Zvezde.

NESTVARNA ZVEZDA DEMOLIRALA FJORENTINU ZA POLUVREME: Marakana videla ATOMSKI FUDBAL crveno-belih, Delije u potpunom TRANSU! VIDEO

Kuburi mladi fudbaler sa povredama neko vreme, pa je tako prošle sezone odigrao samo 14 utakmica za Lil.

U redove Lila došao je iz PSŽ-a.

