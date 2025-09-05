Itan Mbape stiže u Ljutice Bogdana.
dolazi u beograd
BRAT KILIJANA MBAPEA SLEĆE NA MARAKANU: Da li je Crvena zvezda spremna za njega?
Crvena zvezda će šestog novembra dočekati Lil u okviru grupne faze Lige Evrope.
Kako je Lil objavio, Itan Mbape, brat Kilijana Mbapea, oporavio se od povrede i biće spreman za predstojeće izazove - uključujući i duel na stadionu Rajko Mitić protiv Zvezde.
Kuburi mladi fudbaler sa povredama neko vreme, pa je tako prošle sezone odigrao samo 14 utakmica za Lil.
U redove Lila došao je iz PSŽ-a.
