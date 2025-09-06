Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde u prvom kolu grupne faze Lige Evrope sastaće se sa škotskim Seltikom 24. septembra na stadionu "Rajko Mitić".

Biće to duel dva giganta evropskog fudbala, čiji dobri odnosi datiraju još od davnih dana.

Spremni za Seltik - fudbaleri Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fudbalski klub iz Škotske, preciznije iz Glazgova, postoji još od davne 1888. godine. Povodom 100 godina postojanja, 26. decembra 1988. godine, upravo je Crvena zvezda bila počasni gost Seltika na "Seltik Parku", kada je odigrana prijateljska utakmica.

Pred nešto manje od 22 hiljade posmatrača na "Seltik Parku", jedan vek postojanja giganta iz Glazgova je obeležen fantastičnom fudbalskom predstavom, koju su sjajnim potezima "obojili" tadašnji prvotimci Crvene zvezde. Utakmica je završena nerešenim rezultatom 2:2, a škotska publika je pozdravila velike majstore iz redova crveno-belih.

Najava utakmice između Seltika i Crvene zvezde 1988. godine Foto: Printskrin

Ostalo je zapisano da je Crvena zvezda zajedno sa domaćinima priredila vrhunski fudbalski spektakl, a da su se škotski navijači divili veštinama i zadivljujućem talentu beogradskih crveno-belih.

Crvena zvezda je tada u Škotsku došla u sastavu: Stevan Stojanović, Branko Davidović (golmani), Zoran Dimitrijević, Robert Prosinečki, Slavko Radovanović, Ilija Najdoski, Zlatko Krdžević, Milan, Ivanović, Dragić Komadina, Slobodan Marović, Dragan Stojković, Refik Šabanadžović, Boško Đurovski, Jovica Nikolić, Miloš Bursać, Husref Musemić, Vladan Lukić, Mitar Mrkela, Goran Jurić i Goran Vasilijević.

Nasuprot njih u dresu Seltika bili su: Pat Boner, Kris Moris, Enton Rogan, Roj Ejtkin, Mik Mekarti, Derik Vajt, Džoi Miler, Pol Mekstej, Frenk Mekaveni, Mark Mekgi, Tomi Barns, Piter Grant, Endi Voker, Leks Bejli.

Takođe, vredno je spomenuti da su dva evropska prvaka odigrala i tri meča na dva prijateljska turnira u Singapuru i Australiji, a oba tima su odnela po pobedu, dok je jednom bilo nerešeno.

Seltik je tim koji izuzetno poštuje Srbiju i Crvenu zvezdu, a svojim potezima u prošlosti su to i pokazali. Naime, posle teških vremena na prostoru bivše Jugoslavije je humanitarni fond kluba iz Glazgova, preko srpskih fudbalera Dragoja Lekovića i Miodraga Krivokapića, uručio novčanu pomoći upućenu deci i ratnoj siročadi.