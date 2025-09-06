da li je moguće?

da li je moguće?

Slušaj vest

Reprezentacija lažne države Kosovo doživela je neviđenu blamažu na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Švajcarska je na svom terenu deklasirala tzv. Kosovo rezultatom 4:0, a utisak je da je trijumf domaćina mogao biti i ubedljiviji.

Nakon meča so na ranu dodao im je čovek od koga su to najmanje očekivali, njihov ljubimac Granit Džaka.

1/6 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Švajcarske - Granit Džaka Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kommersant Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Kapiten Švajcarske, koji sa ponosom ističe svoje albansko poreklo i veliča lažnu državu Kosovo, jednom rečenicom ponizio je "svoje".

Naime, Džaka žali što je golman tzv. Kosova samo četiri puta vadio loptu iz svoje mreže, priželjkivao je još ubedljiviji trijumf.

"Mislim da je to bilo najbolje poluvreme koje smo odigrali posle dugo vremena. Drugo poluvreme nije bilo dobro, odjednom smo radili stvari koje nisu bile planirane. Ko me poznaje, zna da sam veoma samokritičan. Prvo poluvreme je bilo skoro savršeno", kaže Džaka i dodaje:

"Da smo nastavili tako, dali bismo i peti, šesti, sedmi gol. Šteta što smo stali na 4:0. Sledeći korak u našem razvoju je da dominiramo svih 90 minuta".

Kurir sport