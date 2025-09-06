Slušaj vest

Predrag Mijatović, potpredsednik FK Partizan, ponovio je da crno-beli ne bi mogli da se takmiče da nije bilo pomoći države Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Klub iz Humske našao se u delikatnoj situaciji, kada je bivša uprava na čelu sa Miloradom Vučelićem i Milošem Vazurom otišla.

Drastično spušten dug

Dug je bio 60 miliona evra, a potraživanja poslovnih i fizičkih lica pretila su Partizanu toliko, da je mogao da ostane bez takmičenja UEFA.

- Dugovanja prema igračima kada smo stigli, iznosila su skoro 14.000.000 evra bruto, sada je na 9.000.000 evra. Drastično spušteno. Klubovima smo dugovali bruto 7.250.000, sada smo im platili oko 3.500.000. Taj novac je morao da se napravi. Obratili smo se za pomoć. Nismo imali drugačiji način da dobijemo novac. Imali smo sponzorske ugovore već potpisane, neki su izgubljeni zbog ranijih loših poslovanja - rekao je Predrag Mijatović u podkastu "Telcast" i nastavio:

- Tražili smo pomoć, morali smo da se obratimo državi, predsedniku Aleksandru Vučiću. To svi znaju. Mi nismo krivi za tu situaciju koja nas je dočekala.

Pomoć za Peru, ali i za mene

Usledilo je dodatno pojašnjenje potpredsednika FK Partizan.

- Nismo se poznavali ranije. Ljudima sam objašnjavao u više navrata. Možete nekoga da volite manje ili više, da ne delite ista politička mišljenja, ali mi moramo da vidimo šta je važno za dobrobit Partizana. Usledio je neverovatno pozitivan pogled na sve što radimo, od strane države, predsednika i njegovih saradnika. Svidelo se to nekom ili ne, ja to moram da kažem - bio je konkretan Mijatović i nastavio:

- Vaspitan sam da kada ti neko pomogne, da najmanje što možeš da uradiš jeste da kažeš hvala. Odmah se probudi ono naše... Jeste, ali Peri je pomogao više. Mene ne zanima Pera. Znam da je meni pomogao. Znam da bez te direktne i indirektne pomoći, preko sponzora, ne možemo da "ispeglamo" naše monitoringe prema UEFA. Oni su jako striktni, ne možeš da se takmičiš u Evropi. Nema fudbala. Onda bismo morali da igramo prijateljske utakmice. Oženjeni protiv neoženjenih na primer. Dok ne napravimo tim da možemo da pravimo transfere, to je tako.

Najviše vređaju mene, ali idemo dalje

Na pitanje postoji li nešto što ga je posebno iznenadilo kada se latio posla u Partizanu, Mijatović je odgovorio:

- Nekoliko stvari me je iznenadilo. Dolazim iz drugog sistema, ali fudbal je u prinicpu ista stvar – socijalni fenomen. U Srbiji, Španiji, celom svetu… Ima mnogo prljavštine, intriga, informacijama, svuda, ne samo ovde, ali kod nas je izraženije. Mi nećemo malo u tuči da udarimo nekog, mi hoćemo da ga prebijemo. U Španiji puste posle nekoliko šamara. Žargonski rečeno naravno. Potpuno su mi bile nelogične stvari sa procentima od narednih prodaja. Ima toga svuda, ali "zaklali smo bika za kilo mesa". Svakome pripadne po neki deo, ali to je tako.

Poverio se Mijatović da često razmišlja o tome zašto je prihvatio da se vrati u Partizan:

- Svaki dan se pitam šta je meni ovo trebalo sada? Pričao sam i sa suprugom baš nedavno. Uđeš u nešto, što je ludo i neegzaktno. Ljudi me stalno pitaju šta ti je ovo trebalo. Ne znam. Otišao sam na sastanak sa Rasimom i to je to. Nisam znao ni 20 odsto koliko je zapravo teško. Radimo dobro, primetan je pomak. Zablindirani smo narednih pet godina. Rasim, Milka, Danko, Voja, ja... Idemo brate, to je naš put. Vređaju nas. Najviše mene, ali idemo dalje.