Slušaj vest

Ekipa se priprema za nastavak prvenstva i duel osmog kola domaćeg šampionata protiv Vojvodine u Novom Sadu (subota, 13. septembar, 20 časova), a u upravi kluba ne sede skrštenih ruku.

Posle potpisa ugovora sa veznim igračem Matijom Marsenićem, produžen je ugovor sa jednim od najiskusnijih u timu, Dušanom Jovančićem. Momak rođen u Beogradu, koji igra na poziciji defanzivnog veznog, potpisao je novi ugovor do 31. januara 2027. godine.

Jovančić je rođen 1990. godine, a u Čukarički je došao po isteku ugovora sa kazahstanskom Astanom. Tokom karijere Jovančić je između ostalog nastupao za Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Zemun, Borac iz Čačka, Rizespor, Tobol, Astanu, Kifisijas i Kizišlar…

1/10 Vidi galeriju Detalji sa prijateljske utakmice Čukarički - Rijeka Foto: Fk Čukarički

Jovančić je član Čukaričkog postao januara ove godine, a za kratko vreme postao je jedan od onih igrača koji „drže svlačionicu“, primer je mlađim prvotimcima i na terenu i van njega.

„Prezadovoljan sam u Čukaričkom, igram za klub iz grada u kojem sam rođen, kod svoje sam kuće i to je velika privilegija. U klubu sam koji je izuzetno dobro organizovan, u kojem se tačno zna ko šta radi i koji je nama igračima omogućio sjajne uslove. Takođe, ekipa je odlična, atmosfera sjajna i verujem da ćemo ove sezone zabeležiti zapažene rezultate“, kazao je Jovančić, koji je još dodao:

„Zahvalan sam saigračima, stručnom štabu, ali i upravi kluba koja ima poverenje u mene i koja mi je ponudila produžetak ugovora. Moje je da, kao jednom od najiskusnijih prvotimaca, pomognem mlađim igračima da što pre stasaju. A retko gde sam se susreo sa tolikim brojem mladih i talentovanih prvotimaca, kao što je to slučaj u Čukaričkom“.