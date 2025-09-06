Slušaj vest

Organizatori utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Letonije i Srbijenisu dozvolili unošenje bilo kakvih obeležja Srbije.

Ta informacija se pojavila neposredno pred početak utakmice, a uprkos strogom pridržavanju pravila, jedan navijač je ipak uspeo da unese na stadion zastavu Srbije.

Među onima koji su došli da bodre Srbiju protiv Letonije bili su i članovi Udruženja navijača Džentlmen koji preko 20 godina prate utakmice reprezentacije u fudbalu i košarci.

Jedan od njih je uspeo da uđe na tribinu sa zastavom, a objasnio nam je šta se dogodilo.

Navijač sa srpskom zastavom na utakmici Letonija - Srbija
Navijač sa srpskom zastavom na utakmici Letonija - Srbija Foto: Kurir Sport

Prema njegovim rečima, ovo je bio prvi put da su zabranili ulazak i onima koji su na majicama imali male natpise ili boje srpskog grba. Ono što posebno iznenađuje jeste činjenica da pored zastava i pomenutih majica, na stadion nisu mogli da se unesu i stadioni sa oboležjem ili natpisom posvećenim Srbiji. 

Neki od navijača su skidali majice kako bi mogli da prisustvuju utakmici.

Srpski navijači bez majica na utakmici Letonija - Srbija
Srpski navijači bez majica na utakmici Letonija - Srbija Foto: Kurir Sport

Uprkos tome, oni koji su došli da bodre našu reprezentaciju su imali razlog za zadovoljstvo.

Skandiranje srpskih navijača "Kosovo-Srbija" i zvižduci Letonaca Izvor: Kurir