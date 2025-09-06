OVO JE JEDINI NAVIJAČ KOJI JE SA SRPSKOM ZASTAVOM UŠAO NA STADION! Otkrivamo šta se desilo u Rigi pred utakmicu Letonija - Srbija
Organizatori utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Letonije i Srbijenisu dozvolili unošenje bilo kakvih obeležja Srbije.
Ta informacija se pojavila neposredno pred početak utakmice, a uprkos strogom pridržavanju pravila, jedan navijač je ipak uspeo da unese na stadion zastavu Srbije.
Među onima koji su došli da bodre Srbiju protiv Letonije bili su i članovi Udruženja navijača Džentlmen koji preko 20 godina prate utakmice reprezentacije u fudbalu i košarci.
Jedan od njih je uspeo da uđe na tribinu sa zastavom, a objasnio nam je šta se dogodilo.
Prema njegovim rečima, ovo je bio prvi put da su zabranili ulazak i onima koji su na majicama imali male natpise ili boje srpskog grba. Ono što posebno iznenađuje jeste činjenica da pored zastava i pomenutih majica, na stadion nisu mogli da se unesu i stadioni sa oboležjem ili natpisom posvećenim Srbiji.
Neki od navijača su skidali majice kako bi mogli da prisustvuju utakmici.
Uprkos tome, oni koji su došli da bodre našu reprezentaciju su imali razlog za zadovoljstvo.
