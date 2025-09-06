PRVE REČI PIKSIJA POSLE POBEDE NAD LETONIJOM! Selektor Srbije srećan zbog ostvarenog cilja, ali evo zbog čega mu je posebno žao!
Fudbaleri Srbije osvojili su nova tri boda u kvaluifikacijama za Svetsko prvenstvo. Oni su danas u Rigi uz dosta muke pobedili Letoniju minimalnim rezultatom 1:0.
Nakon utakmice, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je rekao:
- Na kraju je najvažnija pobeda i upisana tri boda, zato smo i došli u Rigu. Nismo iznenađeni time što je bilo ovako, znali smo da će biti jaka i zahtevna utakmica. Dominacija je bila na našoj strnai, falio je taj drugi gol zbog samog utiska, da se lakše uđe u završnicu. Cilj je ostvaren i to je najvažnije - rekao je Piksi pa se osvrnuo na niski blok protivnika:
- Ne mogu ljudi drugačije, da su bili otvoreniji, bilo bi gore po njih. Najvžnije da u ovakvoj utakmici budete strpljivi. Vodili smo se tatkičkim zamislima, sve smo uradili kako smo zamisllii.
U ovom trenutku ne zna startnih 11 za Englesku.
- Ne znamo, četvorica su početkom drugog poluvremena tražila izmenu. Naravno da smo mislili i na Engleze, naravno da smo rasporedili snage. Pavloviću smo rekli da ne dobije drugi žuti karton, sa Lukićem nismo hteli da rizikujemo. Misija je završena na pravi način".
Naši reprezentativci su iz prve tri utakmice osvojili sedam bodova i tako se učvrstili na drugom mestu na tabeli, uoči dolaska Engleske u Beograd za tri dana.
Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.