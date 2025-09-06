Slušaj vest

Fudbaleri Srbije osvojili su nova tri boda u kvaluifikacijama za Svetsko prvenstvo. Oni su danas u Rigi uz dosta muke pobedili Letoniju minimalnim rezultatom 1:0.

Nakon utakmice, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je rekao:

- Na kraju je najvažnija pobeda i upisana tri boda, zato smo i došli u Rigu. Nismo iznenađeni time što je bilo ovako, znali smo da će biti jaka i zahtevna utakmica. Dominacija je bila na našoj strnai, falio je taj drugi gol zbog samog utiska, da se lakše uđe u završnicu. Cilj je ostvaren i to je najvažnije - rekao je Piksi pa se osvrnuo na niski blok protivnika:

- Ne mogu ljudi drugačije, da su bili otvoreniji, bilo bi gore po njih. Najvžnije da u ovakvoj utakmici budete strpljivi. Vodili smo se tatkičkim zamislima, sve smo uradili kako smo zamisllii.

U ovom trenutku ne zna startnih 11 za Englesku.

- Ne znamo, četvorica su početkom drugog poluvremena tražila izmenu. Naravno da smo mislili i na Engleze, naravno da smo rasporedili snage. Pavloviću smo rekli da ne dobije drugi žuti karton, sa Lukićem nismo hteli da rizikujemo. Misija je završena na pravi način".

1/15 Vidi galeriju Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Naši reprezentativci su iz prve tri utakmice osvojili sedam bodova i tako se učvrstili na drugom mestu na tabeli, uoči dolaska Engleske u Beograd za tri dana.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.