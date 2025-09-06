SKANDAL! SELEKTOR ITALIJE ŠAMARAO FUDBALERE U SVLAČIONICI! Dvojica otkrila detalje: Udario me otpozadi
Fudbalska reprezentacija Italije na debiju Đenara Gatuza savladala je Estoniju 5:0 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Zanimljivo je da su Italijani svih pet golova na utakmici u Bergamu postigli u drugom poluvremenu.
Po završetku utakmice, igrači su upitani šta se desilo u svlačionici pa su "proigrali", a onda je usledilo šokantno priznanje.
- Šta nas je probudilo? Nekoliko Gatuzovih šamara - rekao je Alesandro Bastoni.
Na pitanje novinara, da li misli metaforički, igrač Intera je odgovorio:
- Ne, udario nam je nekoliko pravih šamara. Ja sam jedan dobio otpozadi po vratu.
Bastoni je postigao peti gol za Italijane u drugom minutu zaustavnog vremena, baš kao i Đakomo Raspadori, koji je u 71. minutu bio strelac četvrtog gola.
I Raspadori je potvrdio priču o šamaranju u svlačionici.
– Ne, on je dao prave šamare, ja sam dobio jedan po vratu.
No, ni Bastoni ni Raspadori nisu Gatuzu uzeli za zlo šamaranje, već su to videli kao dodatni stimulans.
A Italiji je potrebno da se probudi, pošto je trenutno tek treća u grupi I. Italijani imaju šest bodova iz tri utakmice. Ispred su Izrael sa devet bodova iz četiri utakmice i Norvežani sa maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice.