Fudbaleri Srbije pobedili su Letoniju u Rigi minimalnim rezultatom 1:0 u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvu, a autor jedinog gola za Orlove bio je Dušan Vlahović.

Naši fudbaleri sjajno su otvorili utakmicu, zaigrali su ofanzivno od samog starta i takva igra se isplatila već u 12. minutu. Tada je naš nacionalni tim u vođstvo doveo Dušan Vlahović, i to na spektakularan način.

Posle sjajne akcije, odnosno duplim pasom sa Aleksandrom Kataijem, srpski napadač je sa nekih 20 metara uputio projektil ka protivničkim golom i savršeno precizno pogodio donji desni ugao za vođstvo Orlova!

Nakon meča, Vlahović je istakao da je očekivao jako tešku utakmicu u Rigi, tako je i bilo...

- Sigurno da nije bila laka utakmica, znali smo da će ovde bodovi biti zlata vredni. Protivnik je izašao u defanzivno, teško je bilo probiti njihov niski blok. Teren je bio suv, nije bilo tempa. Sprečeni smo da igramo našu igru. Beležimo tri boda i spremamo se za Englesku - rekao je Vlahović i potom dodao:

- Protiv Engleske ćemo morati da budemo na najvišem nivou. Jedna od najboljih reprezentacija na svetu. Moraćemo da budemo na maksimumu ako hoćemo pozitivan rezultat. Razmišljamo uvek o pobedi, ali opet igramo protiv Engleske. Da izađemo na teren sa ambicijom za nadigravanjem. Neka bolji pobedi - dodao je napadač Srbije.