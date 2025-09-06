Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je u Rigi domaću Letoniju 1:0, u utakmici Grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.Jedini gol postigao je Dušan Vlahović u 12. minutu.

Nikola Milenković govorio je za srpske medije posle meča.

"Dobro smo otvorili, kontrolisali meč, pa je protivnik krenuo da preti, imao je šanse da izjednači. Najbinije da smo upisali tri boda. Da se odmorimo, pa da se pripremimo za Englesku. Engleska ima sjajne igrače, moramo i u fizičkom smislu da budemo spremni", rekao je kapiten Orlova.

Upitan je i kako Englezi gledaju na meč sa Srbijom, koji se 9. septembra igra u Beogradu.

"Sigurno da imaju respekta, posle EURO, ali moramo da razmišljamo o nama. Moramo da verujemo u nas", rekao je Milenković.

Srbija sada ima sedam bodova iz tri utakmice i druga je na tabeli iza Engleske koja ima svih devet bodova. Letonija je četvrta sa četiri boda iz četiri utakmice.

U sledećem kolu Srbija će u utorak od 20.45 u Beogradu dočekati Englesku, a Letonija će igrati na gostujućem terenu protiv Albanije.

