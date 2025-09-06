ENGLESKA BLEDA PRED DOLAZAK U SRBIJU: Gordi albion savladao Andoru, ali navijači zabrinuti
Fudbalska reprezentacija Engleske zadržala je maksimalan učinak u kvalifikacijama za Mundijal 2026 i posle četiri utakmice.
Engleska je drugi put u okviru grupe K savladala Andoru, ovog puta na svom terenu u Birmingemu rezultatom 2:0 (1:0).
Domaći tim je poveo autogolom Kristijana Garsije Gonzalesa u 25. minutu, da bi Deklan Rajs u 67. minutu duplirao prednost "Gordog albiona".
Engleska je prva sa 12 bodova iz četiri utakmice, Srbija druga sa sedam bodova iz tri utakmice, Albanija treća sa pet bodova iz četiri utakmice.
U narednom kolu već u utorak u derbiju grupe Srbija dočekuje Englesku u Beogradu.
Selektor Engleske Tomas Tuhel izveo je na teren sledećih 11: Pikford - Džejms, Guehi, Brn, Luis-Skeli - Anderson, Rajs - Madueke, Eze, Rašford - Kejn.
U igru su ulazili Konsa, Gordon, Rodžers, Livramento, Gibs-Vajt, a celu utakmicu presedeli Džordan Henderson, Din Henderson, Spens, Loftus-Ček, Votkins, Bouen, Traford.