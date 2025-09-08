Gatuzo nije bio zadovoljan izdanjem svoje ekipe u prvih 45 minuta koje je završeno rezultatom 0:0, a Alesandro Bastoni je otkrio kako se selektor ponašao na pauzi između dva poluvremena.

- Prethodnih dana Gatuzo nam je usadio mnogo odlučnosti i hrabrosti. Zato što mi jesmo talentovana grupa igrača, ali moramo to sve da pokažemo na terenu. Mislim da smo odigrali čvrstu utakmicu od početka do kraja, a pet golova danas nikom nije lako dati. Verujem da smo na pravom putu - poručio je Bastoni.