Italijani su u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pobedili Estoniju rezultatom 5:0.

Gatuzo nije bio zadovoljan izdanjem svoje ekipe u prvih 45 minuta koje je završeno rezultatom 0:0, a Alesandro Bastoni je otkrio kako se selektor ponašao na pauzi između dva poluvremena.

- Šta nas je probudilo? Nekoliko Gatuzovih šamara.

Đenaro Gatuzo Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Vojko Basic / imago sportfotodienst / Profimedia, Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Upitan je potom da li je mislio metaforički.

- Ne, udario nam je nekoliko pravih šamara. Ja sam jedan dobio otpozadi po vratu.

Bastoni je nakon toga pohvalno govorio o novom selektoru.

- Prethodnih dana Gatuzo nam je usadio mnogo odlučnosti i hrabrosti. Zato što mi jesmo talentovana grupa igrača, ali moramo to sve da pokažemo na terenu. Mislim da smo odigrali čvrstu utakmicu od početka do kraja, a pet golova danas nikom nije lako dati. Verujem da smo na pravom putu - poručio je Bastoni.

