UEFA je odredila sudijsku ekipu za predstojeći duel na stadionu „Rajko Mitić“, a na centru će stajati jedan od najuglednijih evropskih arbitara, Klemon Turpan.

Turpanu će kraj aut linije asistirati sunarodnici Nikolas Danos i Benžamin Paže, dok će kontrolu iz VAR sobe imati Vili Delažo i Žeremi Pignar.

Francuski arbitar iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, a vrhunac karijere mu je suđenje finala Lige šampiona 2022. godine između Real Madrida i Liverpula, što dovoljno govori o poverenju koje uživa u evropskim fudbalskim krugovima.

Podsetimo, meč na Marakani zakazan je za utorak u 20.45.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Fudbaleri Srbije osvojili su nova tri boda u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, oni su juče u Rigi uz dosta muke pobedili Letoniju minimalnim rezultatom 1:0.Naši reprezentativci su iz prve tri utakmice osvojili sedam bodova i tako se učvrstili na drugom mestu na tabeli, uoči dolaska Engleske u Beograd za tri dana.

Direktan plasman na SP 2026. obezbediće samo pobednik grupe, dok će drugoplasirana selekcija u baraž.

Reakcija Piksija posle gola Vlahovića Izvor: Kurir