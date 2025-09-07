Slušaj vest

Nesvakidašnja vest nam stiže iz Kotora. Nakon svega 12 dana od preuzimanja uloge prvog trenera Bokelja, bivši fudbaler Partizana Damir Čakar odlučio je da podnese ostavku.

Razlog je, prema rečima Čakara, nepoklapanje ambicija i nemogućnost da se sa postojećim igračkim kadrom ostvare ciljevi koje je zacrtao, tim pre što ima i nekoliko povređenih fudbalera.

"Izuzetno sam zadovoljan prijemom od strane igrača i, posebno, odnosom uprave kluba na čelu sa nekadašnjim saigračem iz Partizana Dejanom Ognjanovićem. Nažalost, ambicije nam se ne poklapaju i mislim da je najpoštenije da se rastanemo. Bokelju želim svu sreću", rekao je Čakar za "RTCG".

On je preuzeo Bokelj 27. septembra, dan nakon odlaska Slobodana Draškovića.

Na klupi Kotorana je debitovao tri dana kasnije u porazu od Sutjeske u Nikšiću rezultatom 5:2.

Kurir sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbal"NE, JA NE MOGU OVO, RAZUMITE ME" Čuveni as Partizana slomljen zbog smrti Andrije Delibašića!
GetOriginalImageById copy.jpg
FudbalNOVI PAZAR PROMENIO I DRUGOG TRENERA: Raskinuta saradnja sa bivšim fudbalerom Partizana, ima li nade za dolazak PROSINEČKOG?
damir-cakar.jpg
FudbalNOVI PAZAR DOČEKUJE KOLUBARU! Čakar: Kup je specifičan, ali momenat je dobar
novi-pazarzvezda-24.jpg
FudbalČAKAR PRED ČUKARIČKI: Bela zastava nije u mojoj, kao ni u krvi ove ekipe i kluba
damir-cakar.jpg

Reakcija Piksija posle gola Vlahovića Izvor: Kurir