Nesvakidašnja vest nam stiže iz Kotora. Nakon svega 12 dana od preuzimanja uloge prvog trenera Bokelja, bivši fudbaler Partizana Damir Čakar odlučio je da podnese ostavku.

Razlog je, prema rečima Čakara, nepoklapanje ambicija i nemogućnost da se sa postojećim igračkim kadrom ostvare ciljevi koje je zacrtao, tim pre što ima i nekoliko povređenih fudbalera.

"Izuzetno sam zadovoljan prijemom od strane igrača i, posebno, odnosom uprave kluba na čelu sa nekadašnjim saigračem iz Partizana Dejanom Ognjanovićem. Nažalost, ambicije nam se ne poklapaju i mislim da je najpoštenije da se rastanemo. Bokelju želim svu sreću", rekao je Čakar za "RTCG".

On je preuzeo Bokelj 27. septembra, dan nakon odlaska Slobodana Draškovića.

Na klupi Kotorana je debitovao tri dana kasnije u porazu od Sutjeske u Nikšiću rezultatom 5:2.

Kurir sport / Sportske.net