Dejan Joveljić postigao je još jedan pogodak, ali njegov Sporting Kanzas siti nije pobedio
MLS
SRPSKA GOL-MAŠINA: Dejan Joveljić opet pogodio! Upisao se u strelce 17. put, ali nije imao razlog za radost...
Srpska gol-mašina zvana Dejan Joveljić ponovo je proradila.
Nastavio je Joveljić svoj šou u MLS ligi, postigao je 17. pogodak za Sporting Kanzas siti ove sezone, ali ovog puta nije imao razloga za radost.
I pored toga što je dao gol iz penala u 16. minutu, za vođstvo svog tima od 1:0, Sporting je poražen na domaćem terenu od Ostina za koji nastupa bivši fudbaler Crvene zvezde, Osman Bukari, sa 1:2.
Volf u 37. i Fodri u 82. minutu pogađali su za Ostin i doneli su svom timu trijumf.
Na listi strelaca MLS-a vode Sem Saridž (20) i Lionel Mesi (19), a Dejan Joveljić ih sa 17 golova prati.
