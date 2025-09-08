Slušaj vest

Srpska gol-mašina zvana Dejan Joveljić ponovo je proradila.

Nastavio je Joveljić svoj šou u MLS ligi, postigao je 17. pogodak za Sporting Kanzas siti ove sezone, ali ovog puta nije imao razloga za radost.

I pored toga što je dao gol iz penala u 16. minutu, za vođstvo svog tima od 1:0, Sporting je poražen na domaćem terenu od Ostina za koji nastupa bivši fudbaler Crvene zvezde, Osman Bukari, sa 1:2.

Dejan Joveljić protiv Ostina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jay Biggerstaff / Getty images / Profimedia

Volf u 37. i Fodri u 82. minutu pogađali su za Ostin i doneli su svom timu trijumf.

Na listi strelaca MLS-a vode Sem Saridž (20) i Lionel Mesi (19), a Dejan Joveljić ih sa 17 golova prati.

Ne propustiteFudbalDEJAN JOVELJIĆ DAO VIŠE GOLOVA OD MESIJA! Srbin nastavio DOMINACIJU u Americi! (VIDEO)
profimedia-1005833394.jpg
FudbalSRBIN MEĐU NAJPLAĆENIJIM FUDBALERIMA U SAD! Mesi neprikosnoven sa brutalnom zaradom, a evo koliku platu ima naš reprezentativac
profimedia-0970781156.jpg
FudbalIMALI SU DVA GOLA ZAOSTATKA, A ONDA SE POJAVIO SRBIN! Joveljić spasio svoj tim u završnici utakmice
FudbalDEJAN JOVELJIĆ POSTIGAO PRVENAC U DRESU NOVOG KLUBA! Srbin se upisao u strelce, ali nije izbegao poraz! (VIDEO)
profimedia-0970777235.jpg

 BONUS VIDEO:

Reakcija Piksija posle gola Vlahovića Izvor: Kurir