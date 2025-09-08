Slušaj vest

Srpska gol-mašina zvana Dejan Joveljić ponovo je proradila.

Nastavio je Joveljić svoj šou u MLS ligi, postigao je 17. pogodak za Sporting Kanzas siti ove sezone, ali ovog puta nije imao razloga za radost.

I pored toga što je dao gol iz penala u 16. minutu, za vođstvo svog tima od 1:0, Sporting je poražen na domaćem terenu od Ostina za koji nastupa bivši fudbaler Crvene zvezde, Osman Bukari, sa 1:2.

1/4 Vidi galeriju Dejan Joveljić protiv Ostina Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Jay Biggerstaff / Getty images / Profimedia

Volf u 37. i Fodri u 82. minutu pogađali su za Ostin i doneli su svom timu trijumf.

Na listi strelaca MLS-a vode Sem Saridž (20) i Lionel Mesi (19), a Dejan Joveljić ih sa 17 golova prati.

