Dok u Lisabonu nosi dres Benfike, njegov dom u Kijevu pogođen je tokom bombardovanja, a u stanu su se u tom trenutku nalazile njegova supruga, trogodišnja ćerka i majka.

Sudakov (23), koji se trenutno nalazi na pozajmici u Benfiki, a narednog leta bi trebalo da i zvanično postane njen član uz otkupnu klauzulu od 25 miliona evra, podelio je na društvenim mrežama snimak jezivog razaranja koje je zateklo njegovu porodicu.

Dešavanja na utakmici Crvena zvezda - Benfika Foto: Nemanja Nikolić

Dok on igra u Portugalu, njegova porodica ostala je u ratom zahvaćenoj Ukrajini. Glavni grad Kijev, gde su fudbaleri Šahtjora već neko vreme bazirani, ponovo je na udaru, ovog puta meta je bila upravo zgrada u kojoj se nalazi Sudakovljev stan.

Na potresnim snimcima vide se potpuno uništeni hodnici, obrušeni zidovi, voda koja se sliva kroz stan, kablovi koji vise sa plafona, dok su delovi krova i fasade završili u dvorištu. Vatra je izbila na vrhu zgrade, ali, najvažnije, Sudakovljeva supruga Jelizaveta, ćerka Milana i majka prošli su bez povreda.

- Evo kako izgleda moja kuća posle noćašnjeg napada. Supruga, dete i majka bili su unutra u trenutku udara. Oni iz susedne zemlje će reći da sam u stanu krio vojnu opremu - napisao je Sudakov na Instagramu.

