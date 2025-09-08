Slušaj vest

Prošlo je više od 25 godina otkako je Dejan Savićević dao čuveni intervju uoči utakmice Hrvatska - Jugoslavija u Zagrebu.

Tog dana je u glavnog gradu Hrvatske, Samo 24 časa pred meč tadašnjih zemalja Hrvatske i Jugoslavije, sniman dokumentarni film zbog prvog duela dveju država po raspadu SFRJ, a ulog je bio odlazak na Evropsko prvenstvo u fudbalu.

Tada je ispred hotela "Šeraton" Dejan Savićević pred kamerom davao intervju o očekivanjima pred meč, a sve u sklopu pomenutog dokumentarca.

Tako je nastala legenda. Savićević je dao intervju novinaru Nebojši Petroviću sa "SOS kanala".

Najpre je odgovorio na pitanje o tadašnjoj situaciji i ko je kriv za rat.

"Ko šta misli i kako misli to me najmanje interesuje. Kako oni misle da smo mi krivi, tako i kod nas mi mislimo da su oni krivi. To me ne interesuje i ne tangira toliko da bih o tome mislio".

Novinara je zanimalo ko su "oni"? pa je popularni Dejo na to odgovorio.

"Pa pričamo o Hrvatima, ne pričamo o Makedoncima. Prema tome nema šta da ponavljam - a onda je usledila uvreda i glasan povik nekoga sa ulice: "Ti si go*no!".

Tad nastaje legendarna scena.

- Je**m te u usta te je**m. U ta šk*bava usta, pi**o jedna, dođi ovamo pi**o jedna, po**ši ga malo purgeru, dođi purgeru. Je**m te u usta škrbava... - kao da je naučio tekst, tako je ispalio sve iz sebe Savićević, a onda se okrenuo ka kameri i hladnokrvno završio izjavu.

Kako je sve izgledalo nakon 20 godina ispričao je i sam Savićević za " Sportklub"

"To se dešava pred utakmicu 1999. godine, igrali smo s Hrvatima. Ja dajem izjavu, sam ostao tamo da pričam, i vidim i čujem da neko stalno nešto dobacuje i stalno neke uvrede. U jednom momentu, kada mi je puna glava bila njegovih psovki i prozivki, a ja bio pred kraj izjave, okrenem se, vidim čoveka ne više od metar sedamdeset, šezdeset. Sad se sećam, imao je dres šahovnicu, crnu jaknu i neku trenerku donji deo. Nema dva zuba u glavi" počeo je čuveni Dejo i nastavio:

"I ja se okrenem i kažem onu psovku, kažem šta ćeš. I ja onda reč po reč, izručim to što sam imao. Nisam ponosan na to, naravno. Ne bih voleo da me pamte po tome. Okrenem se, znajući da ovaj snimak može da se iskida u slovo, u pola reči, okrenem se i kažem "prema tome, nadam se da će se utakmica završiti fer i korektno". Da završim izjavu i da što pre idem u sobu", opisao je Savićević.

Potom je objasnio šta se dalje desilo.

"To prođe tako, i ja kada sam završio kažem "slušaj, oćeš ovo da okineš?" Kaže mi, "naravno, Dejo". Par meseci posle, ja u Beču, zove me režiser "E završen je film, da ti pošaljem VHS kasetu". Ja mu dam adresu, meni dođe ta kaseta, ja u dnevni boravak stavim. On me zove, "jesi video?", ja kažem ne, zovi me za jedno sedam dana, jedno popodne kada budem imao vremena hoću na miru da odgledam. Ja posle dva-tri dana, kada sam video ono, želudac mi se okrenuo. E, onda možete da zamislite šta sam njemu rekao" završio je Dejan Savićević uz osmeh u interjvuu za "Sportklub".