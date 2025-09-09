Slušaj vest

Darko Kovačević bio je jedan od pionira među srpskim fudbalerima koji su zaigrali u engleskoj Premijer ligi.

U polusezoni 1996. napustio je Crvenu zvezdu i potpisao za Šefild Venzdej, zajedno sa Dejanom Stefanovićem, a samo nekoliko dana pre njih dvojice, Savo Milošević je iz Partizana pojačao Aston Vilu.

Darko Kovačević, kao sportski direktor Olimpijakosa Foto: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Respekt Englezima, ali...

Darko Kovačević, veliko je ime srpskog fudbala, čovek koji je igrao u najjačim ligama Evrope i napadač koji je za reprezentaciju odigrao 59 utakmica i dao deset golova.



Utakmica između Srbije i Engleske, koja će biti igrana večeras od 20.45 u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026. važna je za Orlove, a Darko Kovačević očekuje ni manje ni više, nego trijumf našeg nacionalnog tima.

- Uvek sam bio optimista. Imamo kvalitet i igrače sa kojima možemo da pobedimo Engleze. Plus, igramo na Marakani. Možemo da osvojimo tri boda - počeo je razgovor za Kurir Darko Kovačević, sportski direktor Olimpijakosa i nastavio:

- Činjenica je da igramo protiv vrhunske selekcije, sa kvalitetnim igračima iz najjače lige na svetu. Da oni dolaze iz prvenstva, gde se ulaže najveći novac. Respektujem Engleze, jesu favoriti, ali verujem u Piksija i naše momke!

Ima osećaj

Pitali smo Darka na čemu gradi optimizam pred utakmicu.

- Pazi... Samouverenost gradim na nešem srpskom duhu koji imamo na jakim utakmicama. Na onom našem inatu... Srpskom prkosu... Da im pokažemo, da imamo znanje i kvalitet, da im se suprotstavimo. Dobili smo Letoniju na iskusan način, što je dobar korak za ovu utakmicu. I da vam kažem, imam osećaj... Evo, sada ću to reći, siguran sam da ćemo ići na mundijal.



Engleska ima tim sastavljen od velikih imena. Protiv Srbije neće igrati Džud Belingem i Bukajo Saka, a glavne zvezde na Marakani biće Hari Kejn i Deklan Rajs.

- Moramo da budemo koncentrisani. Kejn je iskusan fudbaler. Može da ga nema nigde 85. minuta... Pa, da jednom loptom reši utakmicu. Rajs ima jak šut iz daljine, ne smemo da ga ostavimo samog. Opasni su Englezi u svim linijama. Ali, ne treba mnogo da se baziramo na njima. Treba da verujemo selektoru, bilo koji sastav da izvede. Momci će dati maksimum, to sam ubeđen. Pa, da se na kraju radujemo. (smeh)

Aleksandar Mitrović i Deklan Rajs, u duelu na utakmici Srbije i Engleske na EURO 2024 Foto: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Kakve mi igrače imamo

Veruje u Srbiju Darko Kovačević. I to ne krije.

- Kolektiv je ključ! Ako budemo složni i igrali kao ekipa, imamo čemu da se nadamo. Kostić se vratio u reprezentaciju, fenomenalan je. Živković, Mitrović, Vlahović... Pazite vi ta imena. Samo da svi budu zdravi. Da budemo čvrsti i jaki u sredini, tu računam na Lukića najviše. Svi znaju koliko volim i podržavam Vlahovića... A, on igra fantastično u reprezentaciji. Odbrana predvođena Pavlovićem i Milenkovićem uliva sigurnost.



Selektor Dragan Stojković je u ovo vreme prošle godine zaustavio Španiju (1:1) u Ligi nacija. Eto, novog izazova koji se zove Engleska.



- Piksi je čovek koji nas je posle 20 i kusur godina odveo na EP! Pre toga na Mundijal. Vezao dva velika takmičenja. Sve je pozitivno otkada je došao. E, sad, što smo kao narod očekivali da uradimo više na SP i EP... Da li je to i realno? Ali, veliki je uspeh što smo otišli tamo. Počeo je Piksi i proces podmlađivanja reprezentacije... Nije lako. Verujem da će doći rezultati... Mora da se poklopi. Treba da budemo strpljivi i da verujemo Piksiju.

Kapa dole Terzi i Miloju Darko Kovačević igrao je za Crvenu zvezdu i prokomentarisao je činjenicu da crveno-beli neće igrati Ligu šampiona. - Pazi, nema lakih protivnika. Ni u Ligi šampiona, ni u Ligi Evrope... Svi igraju fudbal. Zvuči otrcano, ali je tako... Mi (Olimpijakos op.a.) igramo protiv Pafosa sledeće nedelje, znamo koliko su kvalitetni. Zvezda radi fenomenalan posao. Kapa dole Terzi i Miloju (Zoran Terzić i Vladan Milojević op.a.). Očekujem dobre rezultate u Ligi Evrope. Uvek sam optimista kao zvezdaš i kao neko ko je nosio crveno-beli dres. Nadam se da će dogurati što dalje, prezimiti u Evropi, izbaciti nove mlade igrače... Tu je Marko Arnautović, koji ima iskustvo, a Miloje zna posao...

Pitali smo Darka ima li savet za Piksija i igrače.

- Ne treba njima bilo kakav savet. Ko sam ja... Tu je selektor koji radi sjajan posao. A, momci znaju kad izađu na teren, šta im je raditi. Mnoge od njih poznajem kad sam bio u Savezu. Rezultat će doći ili neće... Ali kad daju maksimum, možemo li im zameriti? Ponavljam, u fudbalu je sve moguće.

Rasizam ne živi u Srbiji

Umesto priće o fudbalu, mediji u Engleskoj potencirali su priču o nekakvom rasizmu, kojem bi mogli biti izloženi njihovi fudbaleri u Beogradu.

- Nikada mi to nismo radili... Očigledno imaju problem u svojoj kući, kada se o tome piše. Do njih je. Rasizam ne živi u Srbiji!

Peđa zna šta radi s Partizanom Na čelu FK Partizan je Darkov veliki prijatelj Predrag Mijatović. - Peđa ima iskustva i zna šta radi. Finansijski problemi bili su ogromni i ovo što radi sa decom je jedini pravi put. Radio je u Realu, ima ogromno znanje. Ispali su iz Evrope, ali potrebno je vreme... Neki ciklus od tri, do četiri godine. Samo strpljenja.

Kapacitet stadiona "Rajko Mitić" je rasprodat, tražiće se karta više za utakmicu.

- Publika treba da dokaže da je došla zbog fudbala i da pokaže Evropi ko smo mi Srbi i šta smo. Da napravimo dobar ambijent i da nas ta atmosfera vodi do pobede. Važno je da ne bude ekscesa na tribinama. To je veoma bitno.

Darko Kovačević u utorak od 20.45 sati neće biti na Marakani.

- Ne dolazim na utakmicu. Dobio sam uredno poziv iz FSS. Ali, nisam u mogućnosti da dođem - otkrio je Darko Kovačević.