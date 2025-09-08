Slušaj vest

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić se nalazi pred velikim jubilejom u crveno-belom dresu.

Na utakmici protiv Železničara, na kojoj će ujedno biti i proslava rođendana Marakane, iskusni fudbaler će imati priliku da stigne do 100. gola u Zvezdi.

Mirko Ivanić i Aleksandar Katai slave gol protiv Linkolna Foto: Dragan Tesic

Mirko Ivanić je do sada odigrao 311 utakmica za Crvenu zvezdu i upisao 85 pogodaka na takmičarskim duelima, dok je ukupno tresao mreže protivnika 98 puta. Upravo duel sa Železničarom može biti meč na kojem će kapiten crveno-belih zaokružiti svoj učinak i pored trocifrenog broja utakmica u Zvezdi upisati i trocifren broj golova.

Jubileji se uvek pamte, a nema lepše pozornice za istorijske trenutke od Marakane, poručuju iz Ljutice Bogdana 1A. Ivanić, jedan od lidera tima i čovek čiji potezi godinama inspirišu saigrače i raduju navijače, sada ima priliku da još jednom ispiše istoriju kluba i uveliča rođendansku proslavu stadiona.

Izabranici trenera Vladana Milojevića će meč protiv Železničara odigrati u nedelju 14. septembra, a ulaz je slobodan.