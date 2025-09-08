Slušaj vest

Fudbalski svet zavijen je u crno nakon tragične vesti da je Eder Smik Valensija, jedan od najperspektivnijih mladih fudbalera iz Kolumbije, izgubio život u saobraćajnoj nesreći u svojoj 16. godini.

Eder je stradao u nedelju ujutru u teškoj nesreći u mestu Guačene, nedaleko od Kalija. Prema prvim izveštajima, cisterna je izgubila kontrolu i udarila u više vozila, među kojima je bio i automobil u kom se nalazila mlada fudbalska nada.

Uzroci nesreće još uvek se utvrđuju.

Ovaj tragični događaj dogodio se samo nekoliko dana pre nego što je mladić trebalo da ispuni dečački san i otputuje u Sjedinjene Američke Države, gde je dogovorio transfer u redove Njujork Red Bula. Klub iz MLS-a zapazio ga je nakon izvanrednih partija na „Under-16 Bulls Cupu“ održanom u februaru, gde je briljirao u dresu omladinske selekcije.

Osim klupskih uspeha, Valensija je bio i na širem spisku reprezentacije Kolumbije do 17 godina, sa kojom je trebalo da nastupi na Južnoameričkom prvenstvu 2026. godine.

