Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Engleske sastaće u utorak od 20.45 časova u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Tim povodom na konferenciji za medije govorili su selektor Srbije Dragan Stojković Piksi i defanzivac Nikola Milenković.

Jedno od pitanja upućeno selektoru Stojkoviću je da li bi voleo da je doskorašnji kapiten Dušan Tadić tu.

Selektor se najpre podsetio meča protiv Engleske na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, a potom odgovorio na pitanje.

- Igrali smo sa Englezima, isti je protivnik, isto je ime. Mislim da smo dobro odigrali utakmicu, da smo imali dominaciju u nekim momentima. Izgledali smo dobro, timski, raspoloženo za igru. Nije bilo straha iako su bili favorit, favorit su i sada - rekao je Piksi i dodao:

- Voleo bih da je tu Tadić, kako ne bih voleo, ali to je nemoguća misija. Ja sam i onda rekao, odluku je doneo dosta brzo i brzopleto po meni, ali ko ne bi voleo da ima takvog igrača, Ništa on tada nije strašno rekao, rekao je nešto što ne bi trebalo, ali nisam mu zamerio previše.