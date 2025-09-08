- Biće teško sigurno. Igrao sam sa Spursima pre nekoliko godina, imam iskustvo. Da, ovde je teško igrati zbog atmosfere. Sutra će biti čak i gore, biće mnogo, potrudiće se da naprave teže nego što jeste jer je nacionalni tim. Velika utakmcia jer su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Treba da budemo spremni, biće teško, ali igrali smo već ovakve utakmice i pobeđivali smo - rekao je Kejn i nastavio:

- Biće veliki korak u pravom smeru, naravno. Ako pogledamo grupu, ovo i Albanija gost je najteže, ali u ovom trenutku, ako pobedimo pravimo korak u pravom smeru. Oni takođe ako pobede su u sjajnoj poziciji. Ako odigramo kako treba, znamo da možemo. Biće teško, ali uživamo u izazovima, tako izgledaju kvalifikacije za najveći turnir na svetu i to je tako. Mislim da će biti teško, Srbija je dobar tim, oni će pokušati da nas pritisnu na terenu i učini sve da bude teško - rekao je Kejn.