Početak nove sezone Superlige Srbije obeležio je vezni igrač Spartaka iz Subotice, Stefan Tomović, koji je zaslužio titulu najboljeg igrača 1. kola.

Dok se o njegovoj partiji protiv OFK Beograda pričalo na startu šampionata, mi smo iskoristili priliku da ga bolje upoznamo van terena. U našoj novoj rubrici „Superligaški leksikon“, Tomović je otvoreno odgovarao na 30 pitanja i otkrio nam neke detalje o kojima do sada nije mnogo govorio.

Stefan Tomović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bez ustručavanja, Tomović je otkrio zašto nosi broj 70, koja pesma legendarnog repera bi se svirala posle njegovog gola, zašto se divi Majklu Džordanu i koju bi svetsku fudbalsku ikonu ugostio u Srbiji uz porciju ćevapa.

U redovima koji slede, pročitajte odgovore Stefana Tomovića.

1. Fudbalski idol iz detinjstva?

– Hatem Ben Arfa.

2. Najdraži broj na dresu i zašto?

– 70, jer sam najbolje partije pružao sa tim brojem.

3. Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?

– Imao sam sreće da radim i igram sa kvalitetnim trenerima i starijim igračima, tako da ne bih mogao samo jedan savet da izdvojim.

4. Omiljeni strani fudbalski klub?

– Mančester junajted.

5. Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?

– Pobeda protiv Partizana u Subotici, sa Spartakom.

6. Najlepši gol koji si postigao u Super ligi?

– Protiv Partizana u Humskoj.

7. Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?

– Možda protiv Crvene zvezde na Marakani, sa Spartakom.

8. Najteži protivnik (igrač) sa kojim si vodio duele na terenu?

– Nikola Stanković iz Crvene zvezde.

9. Koji stadion ti je najteži za gostovanje i zašto?

– Radnika iz Surdulice.

10. Omiljeni superligaški derbi (a da nije „večiti“)?

– Vojvodina – Spartak.

11. Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?

– Hoze Mulato.

12. Ko najviše kasni na treninge?

– Veljko Jocić.

13. Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?

– Najbolji ja, a najgori Bonsu.

14. Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?

– Možda promašeni zicer više puta.

15. Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?

– Nemam šta da izdvojim, mislim da igram sa odličnim igračima.

16. Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?

– Iskreno, nemam, nisam baš sujeveran tip.

17. Koju muziku slušaš u slušalicama da te „podigne“ pred utakmicu?

– Uglavnom neki strani rep.

18. Da možeš da biraš pesmu koja će svirati na stadionu posle tvog gola, koja bi to bila?

– Tupak, „Only God Can Judge Me“.

19. Kako najradije proslaviš veliku pobedu?

– Čujem se sa svim bitnim ljudima u životu.

20. Gol „makazicama“ ili „projektil“ sa 30 metara?

– Makazice.

21. Sportista (van fudbala) koji te najviše inspiriše i zašto?

– Majkl Džordan, zbog svega što je ostavio iza sebe.

22. Stadion na kojem sanjaš da jednog dana zaigraš?

– Old Traford, stadion Mančester junajteda.

23. Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige (a da nije tvoj saigrač) bi prvog pozvao u tim?

– Možda Aleksu Vukanovića iz Vojvodine.

24. Da si predsednik svog kluba, koja bi bila prva stvar koju bi promenio?

– Preskočiću ovo, nezahvalno je da pričam ja o tome.

25. Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?

– Brazilca Ronalda, možda na neke ćevape, svideli bi mu se sigurno!

26. Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Super lige?

– Aleksandar Katai, ubedljivo.

27. Kako trenutno vidiš Super ligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost?

– Definitivno napreduje iz godine u godinu, što potvrđuje i veći dolazak gledalaca ove sezone, i mislim da će se tek podići svest o tome.

28. Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?

– Pustio bih ga sam da se uveri.

29. Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?

– Pa nisam imao neke zahteve, uglavnom je to neki dres ili eventualno slika.

30. Kako želiš da te navijači pamte kada jednog dana završiš karijeru?

– Trudim se da me saigrači pamte prevashodno po tome kakav sam čovek, što je sigurno najbitnije na kraju dana, a navijači kao boljeg igrača.

