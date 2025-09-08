SUPERLIGAŠKI LEKSIKON: Stefan Tomović odgovorao na zanimljiva pitanja!
Početak nove sezone Superlige Srbije obeležio je vezni igrač Spartaka iz Subotice, Stefan Tomović, koji je zaslužio titulu najboljeg igrača 1. kola.
Dok se o njegovoj partiji protiv OFK Beograda pričalo na startu šampionata, mi smo iskoristili priliku da ga bolje upoznamo van terena. U našoj novoj rubrici „Superligaški leksikon“, Tomović je otvoreno odgovarao na 30 pitanja i otkrio nam neke detalje o kojima do sada nije mnogo govorio.
Bez ustručavanja, Tomović je otkrio zašto nosi broj 70, koja pesma legendarnog repera bi se svirala posle njegovog gola, zašto se divi Majklu Džordanu i koju bi svetsku fudbalsku ikonu ugostio u Srbiji uz porciju ćevapa.
U redovima koji slede, pročitajte odgovore Stefana Tomovića.
1. Fudbalski idol iz detinjstva?
– Hatem Ben Arfa.
2. Najdraži broj na dresu i zašto?
– 70, jer sam najbolje partije pružao sa tim brojem.
3. Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?
– Imao sam sreće da radim i igram sa kvalitetnim trenerima i starijim igračima, tako da ne bih mogao samo jedan savet da izdvojim.
4. Omiljeni strani fudbalski klub?
– Mančester junajted.
5. Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?
– Pobeda protiv Partizana u Subotici, sa Spartakom.
6. Najlepši gol koji si postigao u Super ligi?
– Protiv Partizana u Humskoj.
7. Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?
– Možda protiv Crvene zvezde na Marakani, sa Spartakom.
8. Najteži protivnik (igrač) sa kojim si vodio duele na terenu?
– Nikola Stanković iz Crvene zvezde.
9. Koji stadion ti je najteži za gostovanje i zašto?
– Radnika iz Surdulice.
10. Omiljeni superligaški derbi (a da nije „večiti“)?
– Vojvodina – Spartak.
11. Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?
– Hoze Mulato.
12. Ko najviše kasni na treninge?
– Veljko Jocić.
13. Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?
– Najbolji ja, a najgori Bonsu.
14. Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?
– Možda promašeni zicer više puta.
15. Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?
– Nemam šta da izdvojim, mislim da igram sa odličnim igračima.
16. Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?
– Iskreno, nemam, nisam baš sujeveran tip.
17. Koju muziku slušaš u slušalicama da te „podigne“ pred utakmicu?
– Uglavnom neki strani rep.
18. Da možeš da biraš pesmu koja će svirati na stadionu posle tvog gola, koja bi to bila?
– Tupak, „Only God Can Judge Me“.
19. Kako najradije proslaviš veliku pobedu?
– Čujem se sa svim bitnim ljudima u životu.
20. Gol „makazicama“ ili „projektil“ sa 30 metara?
– Makazice.
21. Sportista (van fudbala) koji te najviše inspiriše i zašto?
– Majkl Džordan, zbog svega što je ostavio iza sebe.
22. Stadion na kojem sanjaš da jednog dana zaigraš?
– Old Traford, stadion Mančester junajteda.
23. Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige (a da nije tvoj saigrač) bi prvog pozvao u tim?
– Možda Aleksu Vukanovića iz Vojvodine.
24. Da si predsednik svog kluba, koja bi bila prva stvar koju bi promenio?
– Preskočiću ovo, nezahvalno je da pričam ja o tome.
25. Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?
– Brazilca Ronalda, možda na neke ćevape, svideli bi mu se sigurno!
26. Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Super lige?
– Aleksandar Katai, ubedljivo.
27. Kako trenutno vidiš Super ligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost?
– Definitivno napreduje iz godine u godinu, što potvrđuje i veći dolazak gledalaca ove sezone, i mislim da će se tek podići svest o tome.
28. Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?
– Pustio bih ga sam da se uveri.
29. Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?
– Pa nisam imao neke zahteve, uglavnom je to neki dres ili eventualno slika.
30. Kako želiš da te navijači pamte kada jednog dana završiš karijeru?
– Trudim se da me saigrači pamte prevashodno po tome kakav sam čovek, što je sigurno najbitnije na kraju dana, a navijači kao boljeg igrača.
