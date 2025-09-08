Slušaj vest

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Francuske u Lorijenu rezultatom 3:0 (1:0) u utakmici prijateljskog karaktera.

U vrlo otvorenoj utakmici, Trikolori su poveli praktično iz prve šanse na meču, ”orlići” pružili dobar otpor i imali svoje prilike, međutim domaći su uspeli da uvećaju prednost i osiguraju pobedu u samoj završnici.

Strelci za Francusku bili su Tel u drugom minutu i 90+3, Lerou u 56. minutu.

Selektor Zoran Mirković iskoristio je priliku da pruži šansu većini igrača koji su dobili poziv u septembarskom prozoru.

"Orlići" su utakmicom protiv Francuske završili septembarski ciklus priprema za Evropsko prvenstvo 2027.

FRANCUSKA: Restes, Kumbedi, Joro, Zeze, Mavisa, Ugočukvu, Atangana (od 46′ Lerou), Buadi (od 74′ Danua), Odober, Bahoja (od 46′ Krupi), Tel (k).

SRBIJA: Lijeskić. (od 46′ V. Džodić), Mimović (od 75′ Đurđević), Bukinac (od 76′ Avdić), Milosavljević, Leković (k) (od 60′ Kovačević), Dragojević (od 76′ Šljivić), Mitrović (od 60′ S. Džodić), Jovanović (od 60′ Mirčetić), Trifunović (od 76′ Miladinović), Cvetković (od 83′ Aleksić), Milošević (od 60′ Mijatović).

