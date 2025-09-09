Bukmejkeri ne veruju da Srbija može do iznenađenja.
OZBILJNO POTCENJIVANJE ORLOVA! Kladionice ne veruju u čudo na Marakani: Pogledajte kvote za meč Srbija - Engleska!
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra protiv Engleske meč petog kola grupe "K" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Srbija dočekuje Engleze nakon pobede u Rigi nad Letonjom (1:0), a "orlovi" posle tri odigrane utakmice imaju ukupno sedam osvojenih bodova i nalaze se na drugom mestu - odmah iza lidera grupe Engleske.
Zanimljivo, svetske kladionice ne daju baš puno šansi našim fudbalerima na ovom meču.
Naime, kvota na pobedu Engleza u Beogradu iznosi 1.85, dok je kvota na trijumf Srbije 4.50. Kvota na nerešen rezultat iznosi 3.40.
Kvote za meč Srbija - Engleska Foto: Screenshot
Ostaje nam da vidimo mogu li Piksijevi "orlovi" da demantuju sve i na Marakani sruše moćne Engleze.
Kurir sport
