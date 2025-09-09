Slušaj vest

Šokantna vest stiže nam iz Premijer lige! Posle samo tri odigrana kola Notingem Forest uručio je otkaz menadžeru Nunu Espiritu Santu.

Tako je srpski reprezentativac Nikola Milenkovićpred meč sa Engleskom saznao da je ostao bez trenera.

Iako mu je u junu produžen ugovor na još tri sezone, klub je rešio da se zahvali iskusnom portugalskom menadžeru. Odluka o smeni doneta je u ponedeljak uveče i stupa na snagu odmah.

Notingem je na startu sezone zabeležio po jedan trijumf, remi i poraz i trenutno je 10. na tabeli sa četiri osvojena boda. Dakle, rezultati nisu doveli do ove odluke, već katastrofalni odnosi menadžera tima sa vlasnikom Notingema Evangelosom Marinakisom.

Nuno Espirito Santo Foto: EPA/ Gareth Copley / POOL

Satno je prošle sezone vodio klub do sedmog mesta u Premijer ligi, što je najbolji plasman Notingema od 1995. godine. Obezbedili su Evropu prvi put posle tri decenije, pa je Portugalac na leto dobio i novi ugovor.

Međutim, imao je nesuglasice sa temperamentnim Marinakisom u poslednje vreme, a nakon ubedljivog poraza od Vest Hema u prethodnom kolu situacija je eskalirala i Nuno je dobio otkaz.

"Fudbalski klub Notingem Forest potvrđuje da je nakon nedavnih okolnosti, Nuno Espirito Santo danas razrešen dužnosti glavnog trenera. Klub zahvaljuje Nunu na njegovom doprinosu veoma uspešne ere na Siti Graundu, posebno u sezoni 2024/2025, koja će sa ljubavlju biti zauvek upamćena u istoriji kluba. Kao neko ko je imao ključnu ulogu u našem uspehu prošle sezone, on će zauvek imati posebno mesto u našem putovanju", navodi se u saopštenju.

Kako je preneo Skaj, klub nije pripremio zamenu, ali se na tome ubrzano radi. Među kandidatima su trener Kristal Palasa Oliver Glasner, Andoni Iraola iz Bornmuta, selektor SAD Maurisio Poketino i Marko Silva iz Fulama.

