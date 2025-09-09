Ivan Jovanović izašao je pred novinare posle poraza Grčke od Danske (3:0), a tamo se, usred izlaganja, desio zemljotres
SVE JE KRENULO DA SE TRESE, NIKO NIJE ZNAO ŠTA SE DEŠAVA! Čuveni srpski trener izašao pred medije, a tamo - zemljotres! Snimak koji je obišao planetu (VIDEO)
Fudbaleri Grčke doživeli su ubedljiv poraz od Danske (3:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a u centru pažnje bio je selektor te selekcije, čuveni srpski stručnjak, Ivan Jovanović. I to, zbog bizarne situacije!
Tokom njegovog izlaganja na konferenciji za medije desio se, ni manje, ni više, nego zemljotres!
Sve je krenulo da se trese, bilo je veoma neprijatno i niko nije znao šta se tačno dešava, a snimak ove situacije obišao je planetu.
Ivan Jovanović tokom zemljotresa na konferenciji za medije Foto: Printscreen / Youtube / Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου
Srećom, brzo se sve završilo, a Jovanović je dodao:
- Sve je danas bilo pogrešno, počev od moje pripreme za utakmicu!
Pogledajte kako je izgledala ova situacija (na sledećem snimku na 26:38 od početka):
