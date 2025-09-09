Slušaj vest

Fudbaleri Grčke doživeli su ubedljiv poraz od Danske (3:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a u centru pažnje bio je selektor te selekcije, čuveni srpski stručnjak, Ivan Jovanović. I to, zbog bizarne situacije!

Tokom njegovog izlaganja na konferenciji za medije desio se, ni manje, ni više, nego zemljotres!

Sve je krenulo da se trese, bilo je veoma neprijatno i niko nije znao šta se tačno dešava, a snimak ove situacije obišao je planetu.

Ivan Jovanović tokom zemljotresa na konferenciji za medije Foto: Printscreen / Youtube / Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Srećom, brzo se sve završilo, a Jovanović je dodao:

- Sve je danas bilo pogrešno, počev od moje pripreme za utakmicu!

Pogledajte kako je izgledala ova situacija (na sledećem snimku na 26:38 od početka):

