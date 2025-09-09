Slušaj vest

Bivši trener Totenhema Ange Postekoglu najozbiljni je kandidat za novog trenera Notingem Foresta, preneli su danas britanski mediji.

Forest je noćas otpustio trenera Nuna Espirita Santa, a Skaj i Bi-Bi-Si preneli su da je 60-godišnji Postekoglu prvi kandidat za novog trenera.

Nuno je otpušten posle 21 meseca zbog neslaganja sa vlasnikom i upravom kluba, nezadovoljan poslom u prelaznom roku.

Uprava je kontaktirala Postekoglua i smatra se da je dogovor moguć.

Australijski trener je u junu dobio otkaz u Totenhemu, nakon što je ekipa osvojila Ligu Evropa, ali i zauzela 17. mesto u Premijer ligi.

Posle tri kola u Premijer ligi Notingem Forest je 10. na tabeli.

BBC je preneo da će Postekoglu biti imenovan pre utakmice Foresta i Arsenala u subotu u Londonu.

Kurir sport/Beta