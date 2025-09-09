Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Italje Đenaro Gatuzo digao je glas posle nestvarnog meča u kom je njegova selecija savladala Izrael sa 5:4.

On je izjavio da njegova ekipa nije igrala dobro u odbrani i da je primila smešne golove.

Fudbaleri Italije pobedili su u ponedeljak Izrael rezultatom 5:4, a "Azuri" su do 87. minuta vodili 4:2, a zatim je Izrael za dva minuta izjednačio, da bi Italija došla do pobede golom u 90+1 minutu.

"Ovo je bio košmar. Najluđa utakmica u mojoj trenerskoj karijeri. Bili smo previše krhki, što je moja krivica. Stalno smo išli u napad, a nismo se dobro branili. Primili smo neke smešne golove, ali smo se borili. Izrael nas je čekao u kontranapadu. Zahvalio bih se momcima na trudu. Ako želimo da uradimo nešto važno, onda moramo da se poboljšamo", rekao je Gatuzo, a prenose italijanski mediji.

Norveška je prva na tabeli grupe I sa 12 bodova, Italija i Izrael imaju po devet, Estonija ima tri, dok je Moldavija bez bodova.

