Srpski fudbalski trener Nenad Lalatović u emisiji "Super Indirektno kdo Popa i Milana", govorio je o sadašnjem trener KK PartizanŽeljku Obradoviću.

"Za mene je Željko Obradović bog", kratak je bio Lalatović!

Nenad Lalatović Foto: Starsport

Bivši fudbaler Crvene zvezde i trener kluba sa Marakane oduđevljen je energijom Obradovića, a kako sam Lalatović kaže: "Kada Obradović uđe u dvoranu, to je za mene neverovatno".

Podsetimo, Lalatović je nedavno napustio klupu Budućnosti iz Podgorice i vratio se u srpski fudbal - tačnije u lučansku Mladost.

