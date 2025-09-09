Srpski fudbalski trener Nenad Lalatović govorio o Željku Obradoviću strategu KK Partiuzan.
BEZ DLAKE NA JEZIKU: Nenad Lalatović otkrio šta misli o Željku Obradoviću! (VIDEO)
Srpski fudbalski trener Nenad Lalatović u emisiji "Super Indirektno kdo Popa i Milana", govorio je o sadašnjem trener KK PartizanŽeljku Obradoviću.
"Za mene je Željko Obradović bog", kratak je bio Lalatović!
Nenad Lalatović Foto: Starsport
Bivši fudbaler Crvene zvezde i trener kluba sa Marakane oduđevljen je energijom Obradovića, a kako sam Lalatović kaže: "Kada Obradović uđe u dvoranu, to je za mene neverovatno".
Podsetimo, Lalatović je nedavno napustio klupu Budućnosti iz Podgorice i vratio se u srpski fudbal - tačnije u lučansku Mladost.
