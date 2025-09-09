Slušaj vest

Fudbaleri Srbije pretrpeli su večeras težak poraz od Engleske u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Gosti su u glavnom gradu bili dominantni, pokazali razliku u klasi i na kraju slavili rezultatom 5:0.

Nakon debakla Orlova, selektor Dragan Stojković Piksi je rekao:

- Jedno veče za zaborav u svakom slučaju što se nas tiče. Čini mi se da je ovo moralo da se desi, naišli smo na kvalitetnog protivnika, velika je razlika, u kvalitetu, brzini, fizici. Nismo ni mogli bolje da očekujemo - rekao je Piksi posle meča.

Engleska je praktično zacementirala prvo mesto u grupi i direktan plasman na Mundijal, dok će Srbija voditi veliku borbu za drugo mesto i prolaz u baraž. Posle večerašnjih utakmica, Engleska je prva sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica. Albanija je posle pobede nad Letonijom druga sa osam bodova iz pet utakmica, dok je Srbija sada treća sa sedam bodova iz četiri utakmice. Sledi Letonija sa četiri boda iz pet utakmica, a na začelju je Andora bez bodova iz pet utakmica.

Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Srbija narednu utakmicu, po svemu sudeći odlučujuću, igra 7. oktobra protiv Albanije na svom terenu.

