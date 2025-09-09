Slušaj vest

Fudbaleri Engleske poveli su sa 1:0 protiv Srbije u svega nekoliko minuta na punoj Marakani u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Igrao se 33. minut kada je Hari Kejn, glavom, majstorski matirao Petrovića za 0:1.

Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić

Pogledajte kako je Kejn postigao gol na Marakani:

