SVE JE SPREMNO ZA UTAKMICU GODINE! KRCATA MARAKANA ČEKA ENGLEZE! Pogledajte atmosferu pred fudbalski spektakl! VIDEO
Podsetimo, Orlovi su nedavno osvojili nova tri boda u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u Rigi uz dosta muke pobedili Letoniju minimalnim rezultatom 1:0. Naši reprezentativci su iz prve tri utakmice osvojili sedam bodova i tako se učvrstili na drugom mestu na tabeli, uoči večerašnje utakmice.
A večeras nas očekuje još jedan spektakl, u kom će naša reprezentacija uz pomoć navijača pokušati da dođe do novih bodova.
Marakana je rasprodata, što znači da Engleze čeka pakao, a naše fudbalere raduje to što će igrati pred punim tribinama.
Pogledajte kakva je atmosfera pred početak utakmice:
I Englezi imaju podršku na Marakani, pa je oko 1.000 navijača gostujuće selekcije došlo u glavni grad Srbije, a smešteni su u odvojenom boksu na južnoj tribini.