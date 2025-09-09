Slušaj vest

Podsetimo, Orlovi su nedavno osvojili nova tri boda u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, pošto su u Rigi uz dosta muke pobedili Letoniju minimalnim rezultatom 1:0. Naši reprezentativci su iz prve tri utakmice osvojili sedam bodova i tako se učvrstili na drugom mestu na tabeli, uoči večerašnje utakmice.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

A večeras nas očekuje još jedan spektakl, u kom će naša reprezentacija uz pomoć navijača pokušati da dođe do novih bodova. 

Marakana je rasprodata, što znači da Engleze čeka pakao, a naše fudbalere raduje to što će igrati pred punim tribinama.

Pogledajte kakva je atmosfera pred početak utakmice:

Atmosfera pred utakmicu Srbija - Engleska Izvor: Kurir

WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.12.58 PM.jpeg
Foto: Kurir Sport

I Englezi imaju podršku na Marakani, pa je oko 1.000 navijača gostujuće selekcije došlo u glavni grad Srbije, a smešteni su u odvojenom boksu na južnoj tribini.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.13.48 PM.jpeg
Foto: Kurir Sport

Engleski navijači na Obilićevom vencu
latvia-serbia-press-394959.JPG
Majls Luis-Skeli i Hari Kejn
Hari Kejn na konferenciji za medije pred meč Srbije i Engleske

Reakcija Piksija posle gola Vlahovića Izvor: Kurir