Fudbalska reprezentacija Srbije, igrači do 19 godina, osvojili su turnir "Stevan Ćele Vilotić".
ORLIĆI OSVOJILI TURNIR "STEVAN ĆELE VILOTIĆ" Mladi fudbaleri Srbije slavili nad Portugalom i podigli trofej
Orlići su u finalnoj utakmici slavili nad Portugalom sa 6:5 (4:2).
Subotica, Kula, Senta i Bačka Topola bili su domaćini tradicionalnog turnira „Stevan Ćele Vilotić“ koji se održavao od 4. do 9. septembra. Turnir koji predstavlja praktično poslednju pripremu omladinske selekcije (U19) pred prvi krug kvalifikacija za Prvenstvo Evrope.
Na njemu su ove godine učestvovale reprezentacije Srbije, Crne Gore, Mađarske i Portugala.
