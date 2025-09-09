Slušaj vest

Orlići su u finalnoj utakmici slavili nad Portugalom sa 6:5 (4:2).

Subotica, Kula, Senta i Bačka Topola bili su domaćini tradicionalnog turnira „Stevan Ćele Vilotić“ koji se održavao od 4. do 9. septembra. Turnir koji predstavlja praktično poslednju pripremu omladinske selekcije (U19) pred prvi krug kvalifikacija za Prvenstvo Evrope.

Na njemu su ove godine učestvovale reprezentacije Srbije, Crne Gore, Mađarske i Portugala.

