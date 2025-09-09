Veliki broj navijača došao je na stadion "Rajko Mitić" kako bi podržao Srbiju u meču protiv Engleske (20.45).
IGLA NEMA GDE DA PADNE: Pakao ispred Marakane, atmosfera sa lica mesta - ovo se ne pamti! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Englesku na stadionu Rajko Mitić u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Atmosfera ispred našeg najvećeg stadiona, sat do početka utakmice, je neverovatna!
Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Veliki broj navijača došao je da podrži Srbiju u nadi da Englezi padnu u paklu beogradske Marakane.
Pogledajte atmosferu sa lica mesta:
