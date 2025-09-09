Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Englesku na stadionu Rajko Mitić u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Atmosfera ispred našeg najvećeg stadiona, sat do početka utakmice, je neverovatna! 

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Veliki broj navijača došao je da podrži Srbiju u nadi da Englezi padnu u paklu beogradske Marakane.

Pogledajte atmosferu sa lica mesta:

Atmosfera ispred Marakane uoči duela Srbija - Engleska Izvor: Kurir

latvia-serbia-754972 copy.jpg
latvia-serbia-754927.JPG
Navijači Srbije na Eurobasketu 2025
Gordan Petrić

Reprezentacija Srbije, zagrevanje na treningu Izvor: MONDO/Dušan Ninković