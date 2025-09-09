Stadion "Rajko Mitić" je pun, igla nema gde da padne, Englezi u paklu Marakane!
ISTORIJSKA POSETA NA MARAKANI: Snimak iz Beograda obišao ceo svet, padaju Englezi... (VIDEO)
Počeo je okršaj na stadionu "Rajko Mitić" između Srbije i Engleske u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Stadion Crvene zvezde, poprište večerašnjeg stadiona, pun je "kao oko", a Englezima neće biti lako da igraju u ovako paklenoj atmosferi.
Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić
Vreme je da padnu u Beogradu?
Pogledajte kadrove pune Marakane za meč Srbije i Engleske:
