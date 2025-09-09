Slušaj vest

Počeo je okršaj na stadionu "Rajko Mitić" između Srbije i Engleske u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Stadion Crvene zvezde, poprište večerašnjeg stadiona, pun je "kao oko", a Englezima neće biti lako da igraju u ovako paklenoj atmosferi.

Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić

Vreme je da padnu u Beogradu?

Pogledajte kadrove pune Marakane za meč Srbije i Engleske:

Puna Marakana na utakmici Srbija - Engleska Izvor: Kurir

Atmosfera ispred Marakane pred meč Srbije i Engleske
rakocevic-igor-05.jpg
Džedi Osman i Alperen Šengun na utakmici protiv Švedske

BONUS VIDEO:

Atmosfera pred utakmicu Srbija - Engleska Izvor: Kurir