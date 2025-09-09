Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Engleske trenutno na stadionu "Rajko Mitić" igraju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Večeras će naša reprezentacija uz pomoć navijača pokušati da dođe do novih bodova.

Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić

Marakana je rasprodata, što znači da Engleze čeka pakao, a naše fudbalere raduje to što će igrati pred punim tribinama.

Pred početak utakmice, navijači Srbije su izviždali englesku himnu, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Himna Engleske izviždana Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalISTORIJSKA POSETA NA MARAKANI: Snimak iz Beograda obišao ceo svet, padaju Englezi... (VIDEO)
Srbija - Engleska, Navijači Srbije
FudbalSVE JE SPREMNO ZA UTAKMICU GODINE! KRCATA MARAKANA ČEKA ENGLEZE! Pogledajte atmosferu pred fudbalski spektakl! VIDEO
WhatsApp Image 2025-09-09 at 8.12.57 PM.jpeg
FudbalNESTVARNE SLIKE! OVO DUGO NIJE VIĐENO U BEOGRADU! Velika gužva pred meč sa Engleskom: Pogledajte korteo navijača Srbije
Navijači Srbije
FudbalENGLESKI NAVIJAČI OKUPIRALI CENTAR BEOGRADA: Zagrevanje za fudbalski spektakl na Marakani uveliko traje
Engleski navijači na Obilićevom vencu

Puna Marakana dočekala Engleze Izvor: Kurir