CELA MARAKANA SE TRESLA! Pogledajte kako su navijači Srbije izviždali himnu Engleske! VIDEO
Fudbaleri Srbije i Engleske trenutno na stadionu "Rajko Mitić" igraju utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Večeras će naša reprezentacija uz pomoć navijača pokušati da dođe do novih bodova.
Puna Marakana dočekala Engleze Foto: Nemanja Nikolić
Marakana je rasprodata, što znači da Engleze čeka pakao, a naše fudbalere raduje to što će igrati pred punim tribinama.
Pred početak utakmice, navijači Srbije su izviždali englesku himnu, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
