Srpski navijači su prišli Englezima preko kanala koji se nalazi ispod južne tribine
Fudbal
OPŠTA FRKA NA MARAKANI! Navijači Srbije skinuli zastave Englezima: Nastala je trka po tribinama!
Slušaj vest
Navijači Srbije oteli su nekoliko zastava Englezima početkom utakmice na stadionu "Rajko Mitić".
Foto: Nemanja Nikolić
Srpski navijači su prišli Englezima preko kanala koji se nalazi ispod južne tribine.
Engleski navijači su počeli da ih jure, ali ih nisu stigli. Navijači su uspeli da se popnu na tribinu i pobegnu.
Reaguj
Komentariši