Navijači Srbije oteli su nekoliko zastava Englezima početkom utakmice na stadionu "Rajko Mitić".

Foto: Nemanja Nikolić

Srpski navijači su prišli Englezima preko kanala koji se nalazi ispod južne tribine.

Engleski navijači su počeli da ih jure, ali ih nisu stigli. Navijači su uspeli da se popnu na tribinu i pobegnu.

Srbija - Engleska, Navijači Srbije

Navijači Engleske na Marakani Izvor: Kurir