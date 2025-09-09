Primili smo dva gola za tri minuta...
ŠTA SE DESILO SA ODBRANOM SRBIJE? ORLOVI PRIMILI DVA GOLA ZA TRI MINUTA! Pogledajte kako su Englezi šokirali Marakanu - ovo izgleda tako prosto i jednostavno!
U toku je okršaj na stadionu "Rajko Mitić" između Srbije i Engleske u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Trenutno je 2:0 za gostujući sastav.
Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić
Gosti su poveli u 33. minutu preko Harija Kejna, a tri minuta kasnije Nuni Madueke je duplirao prednost.
Pukla je odbrana Srbije, Nuni je protutnjao je po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i posle fantastičnog pasa koji je dobio bez većih problema matirao Petrovića.
