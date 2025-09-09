Slušaj vest

U toku je okršaj na stadionu "Rajko Mitić" između Srbije i Engleske u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Trenutno je 2:0 za gostujući sastav.

Srbija - Engleska

Gosti su poveli u 33. minutu preko Harija Kejna, a tri minuta kasnije Nuni Madueke je duplirao prednost.

Pukla je odbrana Srbije, Nuni je protutnjao je po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i posle fantastičnog pasa koji je dobio bez većih problema matirao Petrovića.




Srbija - Engleska, Navijači Srbije

Puna Marakana dočekala Engleze