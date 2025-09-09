Slušaj vest

Fudbaleri Srbije gube rezultatom 0:3 od Engleske u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Gosti su poveli u 33. minutu preko Harija Kejna, a tri minuta kasnije Nuni Madueke je duplirao prednost.

Pukla je odbrana Srbije, Nuni je protutnjao je po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i posle fantastičnog pasa koji je dobio bez većih problema matirao Petrovića.

1/6 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić

Izdržali su Orlovi do kraja prvog poluvremena da ne prime još neki gol, ali je Đorđe Petrović zato u 52. minutu morao ponovo da vadi loptu iz mreže.

Ovog puta u strelce se upisao Ezri Konsa. Najpre je naš čuvar mreže odbranio udarac, potom je Kejn propustio loptu a Konsi je ostao lakši deo posla.

Pogledajte treći gol Engleza: