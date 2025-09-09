Englezi postigli treći gol protiv Srbije.
Fudbal
PA, KAD PRE? ENGLEZI NA POČETKU DRUGOG POLUVREMENA POSTIGLI TREĆI GOL! Orlovi ne znaju šta ih je snašlo, nastavljaju da tonu sve dublje! VIDEO
Fudbaleri Srbije gube rezultatom 0:3 od Engleske u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Gosti su poveli u 33. minutu preko Harija Kejna, a tri minuta kasnije Nuni Madueke je duplirao prednost.
Pukla je odbrana Srbije, Nuni je protutnjao je po desnoj strani, ušao u kazneni prostor i posle fantastičnog pasa koji je dobio bez većih problema matirao Petrovića.
Srbija - Engleska Foto: Nemanja Nikolić
Izdržali su Orlovi do kraja prvog poluvremena da ne prime još neki gol, ali je Đorđe Petrović zato u 52. minutu morao ponovo da vadi loptu iz mreže.
Ovog puta u strelce se upisao Ezri Konsa. Najpre je naš čuvar mreže odbranio udarac, potom je Kejn propustio loptu a Konsi je ostao lakši deo posla.
Pogledajte treći gol Engleza:
