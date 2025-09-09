Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije pala je na treće mesto u grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.

Srbija je u utorak uveče doživela debakl u Beogradu, u porazu od Engleske 0:5.

U isto vreme, Albanija je u Tirani savladala Letoniju rezultatom 1:0 golom Asanija u 25. minutu iz penala.

Engleska je posle pet utakmica na maksimalnih 15 bodova i praktično je osigurala prvo mesto i direktan plasman na Mundijal.

Za drugo mesto koje vodi u baraž vodiće se velika borba između Srbije i Albanije. Albanija je sada druga, iz pet utakmica ima osam bodova.

Možda i utakmica koja rešava sve biće odigrana 11. oktobra, kada Srbija dočekuje Albaniju. Pobeda u toj utakmici, kao i tri dana kasnije u Andori, širom bi Srbiji otvorila vrata baraža.