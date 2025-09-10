Slušaj vest

Fudbaleri Srbije su u Beogradu, u četvrtom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta, izgubili od Engleske sa 5:0 (2:0), čime su ostali bez šansi da se bore za prvo mesto u grupi i direktan plasman na Mundijal.

Engleska je rutinski ostvarila ubedljivu pobedu, a strelci su bili Hari Kejn u 33, Noni Madueke u 35, Ezri Konsa u 52, Mark Guehi u 75. i Markus Rašford u 90. minutu iz jedanaesterca.

Srbija - Engleska

Tokom utakmice dogodio se i incident na "Marakani" kada je jedan navijač pokušao da otme zastavu gostujućeg tima. Redari i policija su ga brzo savladali, ali svemu tome prehodila je drama.

Momak je pružao otpor!

Pogledajte kako je to izgledalo:

Uhapšen navijač na meču Srbija - Engleska Izvor: Kurir