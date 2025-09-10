Indicent na stadionu "Rajko Mitić".
HAOS I DRAMA NA MARAKANI! SCENA KOJU NISTE MOGLI DA VIDITE U PRENOSU UŽIVO! Navijač se zaleteo i pokušao da otme zastavu! Policija ga je jedva savladala (VIDEO)
Fudbaleri Srbije su u Beogradu, u četvrtom kolu kvalifikacija za prvenstvo sveta, izgubili od Engleske sa 5:0 (2:0), čime su ostali bez šansi da se bore za prvo mesto u grupi i direktan plasman na Mundijal.
Engleska je rutinski ostvarila ubedljivu pobedu, a strelci su bili Hari Kejn u 33, Noni Madueke u 35, Ezri Konsa u 52, Mark Guehi u 75. i Markus Rašford u 90. minutu iz jedanaesterca.
Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić
Tokom utakmice dogodio se i incident na "Marakani" kada je jedan navijač pokušao da otme zastavu gostujućeg tima. Redari i policija su ga brzo savladali, ali svemu tome prehodila je drama.
Momak je pružao otpor!
Pogledajte kako je to izgledalo:
