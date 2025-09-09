Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije demolirana je na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 5:0 od selekcije Engleske u kvalifkacijama za Mundijal 2026. godine.

Cela nacija bila je u čudu zvog ultra defanzivne taktike od prvog minuta, a selektor Dragan Stojković Piksi otkrio je razloge takve odluke:

Imali ste ideju postavom, istumbali ste ekipu, Vlahović je delovao odsečen. Imali ste ideju, šta ste hteli? Šta ste hteli da menjate u drugom poluvremenu?

- Pričao sam o fizičkoj spremi koja je takva kakva jeste, posle Rige i onog meča, morate da menjate nešto. Englezi su imali četiri izmene u odnosu na prethodnu utakmicu što se tiče njihovog sastava. Promenili su četiri igrača, ta promena kod njih se ne vidi. Ušli su bolji nego što su prethodni bili. Nema tu greške, ko god da uđe sa klupe. To su vrhunski igrači koji prave razliku na terenu. Ideja? Da...

- Mi znamo da Mitrović ne igra tri meseca, da Luka Jović takođe kuburi sa minutažom, onda negde pokušavate da napravite neki balans u ekipi, znate da su indidualno jako dobra ekipa, da će držati loptu i imati posed. Onda ideja kao ideja, bila je da se defanzivnoj liniji i igračima u sredini terena olakša da premoć Engleza koja će doći i znali smo da će doći. Te pozicije su zauzeli Nedelković i Birmančević, onda računate da ćete doći do neke šanse, prilike, da iz kontre reagujete i da probijete tu zadnju liniju. Oni su daleko kvalitetniji tim od nas, mnogo bolji da nisu baš tako dozvoljavali tu mogućnost i taj luksuz da im zapretimo.

- Napravili smo duplu izmenu u drugom poluvremenu, igrali smo ofanzivnije, stižu neki golovi koji ne bi trebal oda se dešava. Čak i onaj prvi gol jeftino primljen. Ali, ovo da kažem. Kakav god sastav da smo izveli, ne bismo se spasili - rekao je Piksi.

