Fudbaleri Austrije pobedili su Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo rezultatom 2:1 i to u gostima, a u centru pažnje na ovom meču našao se igrač Crvene zvezde, Marko Arnautović.

Arnautović je na teren ušao u 62. minutu, nije uspeo da se upiše u strelce, ali se našao na žestokom udaru domaćih navijača.

Po završetku meča navijači Bosne i Hercegovine udarili su po Marku, a snimak njegove reakcije obišao je Evropu. Arnautović je bio miran, hladnokrvan i veoma profesionalan, prošao je pored tribine i otišao put svlačionice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Što se samog meča tiče, za Austriju su pogađali Sabicer u 49. i Lajmer u 65. minutu, dok je jedini gol za Bosnu dao Džeko u 50. minutu. Bosna i Austrija sada dele prvo mesto u grupi H kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, ali naše komšije imaju jedan meč više i jedan poraz, dok su Austrijanci osvojili maksimalnih 12 bodova.

