Potpuno nenadano i iznenađujuće dolazi vest iz Saudijske Arabije, a tiče se jednog reprezentativca Srbije.

Al Itihad, jedan od najjačih i najbogatijih klubova u Saudijskoj Arabiji dogovorio je transfer Jana Karla Simića (20).

Jan Karlo Simić

Mladi defanzivac Srbije Jan Karlo Simić nije igrao za Orlove protiv Engleske zbog povrede, ali je zato blizu da potpiše ugovor života. Prema informacijama iz Belgije, Jan Karlo Simić potpisaće četvorogodišnji ugovor sa Al Itihadom, dok će njegov klub Anderleht na račun obeštećenja dobiti 21.000.000 evra.

Nije uobičajeno da mladi fudbaleri iz Evrope odlaze u Saudijsku Arabiju, pa ova vest svakako zavređuje pažnju. Zasad nije poznato koju platu će imati Jan Karlo Simić u Al Itihadu, ali je izvesno da će ona biti i do nekoliko puta veća od one u Anderlehtu.

Posle dolaska Mihajla Ilića iz Bolonje u Anderleht, bilo je jasno da Belgijanci spremaju prodaju Jana Karla Simića. Pošto je ranije rimski Lacio pokazao veliki interes za Srbina, nagađalo se da će mladi defanzivac na zimu u glavni grad Italije. Ali... Pojavili su se Arapi sa izdašnom ponudom i sada preostaje samo da se ozvaniči transfer.





Anderleht će na prodaji Jana Karla Simića zaraditi sedam puta više novca, jer su ga prošlog leta doveli iz Milana za 3.000.000 evra. Srbin je postao jedna od najskupljih prodaja u istoriji višestrukog šampiona Belgije. Skuplji od njega bili su jedino Žeremi Doku (26.000.000) i Juri Tilemans (25.000.000). Zanimljivo, u celoj priči profitiraće i Milan kome će ići 20 posto od ovog transfera, što je ukupno 4.200.000 evra.

Jana Karla Simića u Al Itihadu čeka zemljak i kolega iz reprezentacije Predrag Rajković, a u timu je i nekoliko megazvezda svetskog fudbala, kao što su Karim Benzema, Ngolo Kante, Fabinjo, Danilo...