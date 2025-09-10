Slušaj vest

Srbija je doživela težak debakl na utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Engleske, pošto je na stadionu Rajko Mitić poražena rezultatom 5:0.

Od starta je delovalo kao da je Stojković imao želju da Srbija protiv Engleske osvoji bod, ali je brzo postalo jasno da će do takvog ishoda teško doći.

Rade Bogdanović je, gostujući na jutarnje programu televizije "Nova", kritikovao selektora.

"Sastav tima i taktika koju je napravio bila je na jakom niskom nivou, to nije reprezentativni nivo. Time on sigurno ne može da se pohvali u svojoj bogatoj trenerskoj karijeri koju je imao u Japanu i Kini", rekao je Bogdanović i dodao:

"Rezultat nije iznenađujući. Englezi su dobra ekipa, sa ozbiljnim selektorom. Nemačka disciplina, to nije reprezentacija koju je vodio onaj nesrećnik, Geret Sautgejt, na Evropskom prvenstvu. Falila su im tri, četiri igrača, koja vrede enormno veliko bogatstvo".

Stadion je bio raspordat, a ovakav poraz je teško pao navijačima.

"Način na koji smo izgubili baca fudbalske navijače u jednu vrstu depresije. On kao selektor nije napravio sistem igre, nije odabrao grupu igrača koja će mu igrati konstantno".

Nije se na tome zaustavio Bogdanović.

"Ima tu i drekavaca iz Španije, Marbelje, koji mu se malo mešaju u tim i guraju svoje igrače. Ali, sada da ih ne prozivam, da im ne ulazim u džep".

Nisu se nekadašnjem fudbaleru dopale izjave Piksija nakon utakmice.

"Mene zabrinjava sinoćna izjava, njegove izjave niko ne može da citira, ni mnogo inteligentniji ljudi od mene... Svaliti krivicu na igrače, da im ti kažeš da su spori, tromi, da ne igraju, da su bez minutaže... To ja gledam kao jednu vrstu nevaspitanja i neodgovornosti jednog selektora koji predstavlja jednu državu", poručio je Rade Bogdanović.

