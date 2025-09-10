Slušaj vest

Rekorder po broju golova je na dve utakmice reprezentacije u septembru odigrao samo 30 minuta. Posle meča protiv Engleske je poručio da njemu i saigračima nije bilo prijatno.

"Jako mučno i teško je bilo biti na terenu. Sigurno da je ovo jedan debakl, prvi posle Ukrajine najveći debakl. Jako loša utakmica sa naše strane, bili smo lošiji u svakom segmentu igre, taktiči i individualno i zasluženo smo poraženi. Ovo je za nas težak udarac. Šta je tu je, ima još da se igra, i dalje smo u toj bobri za drugo mesto, što smo negde i očekivali pre početka kvalifikacija. Sigurno loša igra, nismo ispoštovali dogovor iz svlačionice i jedna loša utakmica", rekao je Aleksandar Mitrović posle utakmice.

Govorio je i o tome kako će poraz uticati na ekipu u nastavku takmičenja.

"To je možda za neku analizu, mislim da smo ušli sa prevelikim respektom i nekim strahom. Mislim da su oni pokazali zašto su jedna od najboljih reprezentacija na svetu, zašto su igrali finale Evropskog prvenstva, oni su hteli da dominiraju, da se za sve pitaju. Brzo su dali dva gola, onda je došao i treći, potom i crveni karton, to nas je slomilo. Što se tiče nastavka kvalifikacija, imamo još četiri utakmice do kraja, tako da očistimo glavu i nastavimo dalje".

Od starta Srbija nije izgledala dobro na terenu.

"Ideje su bile da im prvih deset ili 15 minuta prepustimo inicijativu, da budemo oprezni i da zapretimo iz kontri. To je delovalo malo drugačije, malo teže primili smo gol, ostali smo u igri, imali smo šanse, ali mislim da nas je taj drugi gol isekao, a onda i treći, nema šta, nismo ispoštovali dogovor iz svlačionie, bilo je dosta grešaka", rekao je Mitrović.

